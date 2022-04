‘Gestolen data van woningcorporaties is gepubliceerd op het dark web’

BREDA - De cybercriminelen die via een hack data hebben gestolen van woningcorporaties zoals Alwel en Laurentius hebben een deel van die data gepubliceerd op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Woningcorporaties Alwel en Laurentius zijn afgelopen week net als zes andere corporaties getroffen door een cyberaanval. Hierdoor is een datalek ontstaan. En uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt nu dat de cybercriminelen die de ransomware-aanval hebben uitgevoerd een deel van die gestolen data nu hebben gepubliceerd op het dark web.

De corporaties werden getroffen door de aanval omdat de criminelen de servers van het IT-bedrijf The Sourcing Company hadden gegijzeld. De corporaties maken gebruik van diensten van dat bedrijf. In totaal is er 200 gigabyte aan data van verschillende organisaties gestolen, waarvan nu zo’n 8 gigabyte online is gezet. Het gaat onder andere om kopieën van paspoorten en rijbewijzen die gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude.

Waarschuwing

Alwel en Laurentius laten weten dat zodra duidelijk is van wie er gegevens gelekt zijn, de huurders daarover worden geïnformeerd. “Heeft u niets gehoord na vrijdag 15 april, dan kunt u er van uit gaan dat er van u geen ID-bewijs is gelekt”, aldus Laurentius. De woningcorporaties adviseren huurders om e-mail en post goed in de gaten te houden en alert te zijn op phishing via e-mail, whatsapp, sms en/of per telefoon. Beiden corporaties hebben aangifte gedaan.