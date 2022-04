Het weer in Breda: drukke ochtendspits door felle buien en code geel door zware windstoten

BREDA - Het KNMI heeft voor donderdag vanaf 12.00 uur code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Vanaf dan kan er in het hele land sprake zijn van windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. Door de hevige regenval ontstond er in de ochtend grote drukte op veel wegen.

Breda ontwaakte vanochtend in hevig herfstweer. Felle buien trokken over de stad, waardoor er een drukke ochtendspits ontstond. In de loop van de ochtend worden de buien wat minder heftig, maar helemaal droog wordt het vandaag niet. Vanaf 12.00 uur geldt voor heel Nederland zelfs code geel in verband met zware windstoten. In Noord-Brabant is deze code van kracht tussen 12.00 uur en 21.00 uur.

De zwarte windstoten kunnen snelheden bereiken van zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden.

Ochtendspits

Door de hevige regenval ontstond vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar. Dat meldt de ANWB. Om 08.50 uur stond er zo'n 887 kilometer file door Nederland.

Het totale aantal kilometers werd uiteindelijk om 8.50 uur 887 kilometerhttps://t.co/EVnIdibesp— ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) April 7, 2022

Einde regen in zicht

Voor wie het grijze en regenachtige weer zat is gloort er licht aan de horizon. Na het weekend zorgt een zuidoostelijke wind voor een flinke temperatuurstijging. Maandag kan het 16 tot 19 graden worden. Het zuiden en oosten maken goede kans op maxima van 20 graden en dan is het warm lenteweer. Als het ook in De Bilt 20 graden wordt dan zou dat voor het eerst zijn dit jaar.