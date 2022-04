Dit Bredase reisbureau is gespecialiseerd in Ruslandreizen: ‘We moeten nu creatief zijn’

BREDA - Reisorganisaties hebben twee moeilijke jaren achter de rug. Maar voor Tiara Tours uit Breda is die lastige periode nog niet voorbij. Zij zijn namelijk gespecialiseerd in treinreizen met de Transsiberië Express in Rusland. En die liggen door de oorlog helemaal stil. “Maar bij de pakken neerzitten willen we niet”, benadrukt Silvie Sweegers.

Silvie kan het zich nog goed herinneren: Het moment dat bijna alle landen weer de kleurcode geel of groen kregen. Dat gebeurde vlak voor carnaval. “Dat was in onze branche echt een soort feestdag”, vertelt ze. Maar dat feest was voor het Bredase reisorganisatie van korte duur. Want nog geen week later startte de Russische oorlog in Oekraïne. En laat Tiara Tours nou net gespecialiseerd zijn in treinreizen door Rusland.

Lastige periode

Voor de reisorganisatie dat al 27 jaar in Breda is gevestigd waren de afgelopen twee jaar heel lastig. “Eigenlijk hebben we de coronajaren bijna geen reizen kunnen uitvoeren”, vertelt Silvie. Naast reizen door Rusland is de reisorganisatie namelijk ook gespecialiseerd in reizen naar Mongolië en China. “En juist China ging als eerste dicht.” In coronatijd heeft de reisorganisatie zich daarom gericht op nieuwe markten, zoals bijvoorbeeld treinreizen door Europa. “In Coronatijd moest iedereen creatief zijn. We zijn gewoon gaan kijken naar de reizen die wél mogelijk waren, en hebben ons daarop gericht.”

Voor veel reisorganisaties zijn de grootste beperkingen nu voorbij. Verre reizen naar bijvoorbeeld Afrika en Amerika worden weer volop geboekt. Maar Tiara Tours is gespecialiseerd in de Transsiberië Express: Een treinreis dwars door Rusland. En die reizen liggen door de oorlog nu ook helemaal stil. Maar bij de pakken neerzitten, wil Silvie niet. “Je kunt wel opgeven, maar dat doen we niet. We hebben de laatste jaren al laten zien dat we creatief kunnen zijn. En dat blijven we doen.” Daarom biedt de reisorganisatie naast de grote bucketlist reizen naar verre landen nu ook Bourgondiër Express van Breda naar België.

Bourgondisch

De Bourgondiër Express door België zijn er in pakketten van 3, 4 en 5 dagen en gaan onder andere langs Brugge en Gent. “Bredanaars zijn bourgondisch, dus daar zetten we met deze reizen op in.” Met de reizen hoopt Silvie bovendien dat ze Bredanaars enthousiaster kan maken over treinreizen. “Wij waren echt een Transsiberië expert, maar worden nu langzaam meer een treinreizen-expert. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook nog eens heel relaxed en leuk! Toch kiezen veel reizigers vaak uit gewoonte voor de auto of het vliegtuig. Daar komt wat ons betreft verandering in!”