Tientalen winkels Gall & Gall in Noord-Brabant hele dag dicht, volgende week zelfs twee dagen

BREDA - De medewerkers van Gall & Gall in verschillende plaatsen in Noord-Brabant houden de deuren van hun winkels vandaag de hele dag gesloten. Het is de volgende stap in het conflict met de slijterijketen over hun lonen en behoud van hun zaterdagtoeslagen. Jethro Warbroek, bestuurder FNV Handel: “En daarmee zijn we er nog niet, want volgende donderdag en vrijdag sluiten ze de tent twee dagen op rij.”

Drankverkopers van Gall & Gall voeren al een maand lang actie. Voor de vierde keer sluiten zij daarbij hun winkels. In het hele land zijn dat er opnieuw zeker honderd. De winkelmensen zijn teleurgesteld in de directie van het concern, omdat deze nog altijd geen fatsoenlijk bod voor hun cao op tafel wil leggen. Hun eisen: een salaris dat meegroeit met de inmiddels de pan uit rijzende prijzen van hun boodschappen, hun huis en gas en licht. Ook willen ze dat Gall & Gall afziet van het schrappen van de toeslag voor werken op zaterdag. Het bedrijf heeft zijn oorspronkelijke loonbod na de eerste acties iets verbeterd, van 3,25% naar 3,6%, maar dat dekt nog altijd bij lange na de inflatie niet.

Hun hart uitgestort

Warbroek: “De arrogantie van Gall & Gall is ongelooflijk. Vorige week zijn zo’n vijftig mannen en vrouwen uit de winkels naar het hoofdkantoor in Zaandam gegaan en hebben daar hun hart uitgestort: geef ons nou alsjeblieft wat meer, want ik kan straks mijn rekeningen niet betalen. Maar: niks, noppes, nada. Iemand van de directie kwam alleen even uitleggen dat wat de 3,6% extra die zij bieden marktconform is.”

Excuses aan de klanten

De winkelmedewerkers hopen ondertussen op begrip van hun klanten. Op posters bij de winkels bieden zij hun excuses aan voor het ongemak. “Wij zijn op dit moment gesloten. Niet omdat we jou niet willen helpen, maar omdat onze werkgever ons geen fatsoenlijk salaris biedt.” Ook vragen ze om steun. Klanten kunnen op post-its een boodschap achterlaten en deze aan de winkeldeur of -ruit plakken. Alexander van Stokkum, medewerker Gall & Gall: “Wij vinden het ontzettend vervelend voor hen. Zij hebben hier ook niet om gevraagd. Maar we moéten wel doorgaan met onze acties. Anders blijft er straks niemand meer over om hen te helpen.”

Als de actie niet het gewenste resultaat heeft, gaan de winkels volgende week donderdag en vrijdag weer dicht.