Ad Nuijten maakte van zijn huis in Breda een Elvis Presley Museum

BREDA - ‘Elvis Presley woont in Tuinzigt.’ Dat gevoel zou je bijna krijgen wanneer je langs het huis van Ad Nuijten rijdt. Nuijten is een enorm groot fan van de beroemde zanger, en zijn huis staat tot de nok toe vol met spullen die herinneren aan Presley.

Op het afdak boven de voordeur van Ad Nuijten staat een oldtimer met daarin een groot beeld van Elvis. En de brede vensterbank voor het raam staat vol met beelden van de Amerikaanse zanger. Dat Nuijten groot fan is van Presley is dus niet te missen. Maar de opvallende gevel van zijn woning, is slechts een heel klein deel van zijn Presley verzameling.

Afgelopen week brachten de reporters van kindermagazine Chatime een bezoek aan Ad en zijn bijzondere huis. Gastvrij laat Ad hen een kijkje nemen in zijn huis, wat eerder op een museum lijkt dan op een normaal woonhuis. Ad vertelt dat hij al tientallen jaren van alles spaart over zijn idool. Zijn huis hangt vol met posters, er staan er grote Elvis beelden, jukeboxen, een echte Amerikaanse bank en tafel in de keuken en in een glazen kast hangt het glitterpak van Elvis.

Ad gaat graag naar Amerika en dan bezoekt hij op de sterfdag van Elvis zijn graf op Graceland. “Ik word dan echt heel emotioneel als ik aan zijn graf staat. Hij is gewoon veel te jong overleden.” Als we Ad vragen of hij nog wensen heeft weet hij wel antwoord te geven: “Ik word 70 jaar en ik hoop dat ik dit jaar nog een keer naar Amerika kan en dan ga ik natuurlijk ook naar het graf van Elvis.”



Chatime