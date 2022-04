Blind Walls Gallery biedt nieuw talent de kans hun eerste muurschildering in Breda te maken

BREDA - Na het grote succes van vorig jaar is de Blind Walls Gallery terug met Open Call. In dit evenement biedt de Blind Walls Gallery aan acht makers de kans om hun eerste muurschildering te maken. Eén van deze makers zal de winnaar worden en hij of zij krijgt de kans een muurschildering te maken voor de collectie van de Blind Walls Gallery.

De wedstrijd is bedoeld voor grafisch ontwerpers, illustratoren of kunstenaars woonachtig in Nederland of België. Belangrijk is wel dat ze nog niet eerder een muurschildering hebben gemaakt en dus nog weinig ervaring hebben. Deelnemers moeten zich voor 6 mei aanmelden via het formulier op de website van Blind Walls Gallery, waar ze hun motivatie invullen en portfolio uploaden. De acht geselecteerden worden 10 mei bekend gemaakt. Ze worden geselecteerd door een professionele jury bestaande uit David Roos de curator en creatief directeur van STRAAT museum in Amsterdam, Dennis Elbers de oprichter en directeur en curator van Blind Walls Gallery en Gabi Brunhoso de winnaar Open Call 2021.

Onder begeleiding van experts zullen deze acht makers op zaterdag 28 en zondag 29 mei hun eerste grote ‘mural’ maken. Dit gaan ze doen op de Blind Walls Gallery Wallspot aan de Belcrumweg in Breda. Op zondag zal er een openbare evenement zijn waar pers en bewonderaars komen kijken. Uitein?delijk zal er een winnaar gekozen worden die deze zomer een muurschildering mag maken voor de collectie van de Blind Walls Gallery. De winnaar krijgt dus een plek tussen de internationale professionals.