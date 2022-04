Weerbericht Breda: ‘Het wordt langzaam beter met meer zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 8 april.



Het lagedrukgebied dat donderdag voor veel regen en windstoten van stormkracht zorgde, is naar Scandinavië weggetrokken. Een volgend lagedrukgebied ligt over het noordwesten van Frankrijk en volgt een veel zuidelijker koers. Het brengt in België regen. Brabant blijft net buiten schot en krijgt alleen te maken met de frontale bewolking van het systeem. Vanaf vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag kans op een hagel- of regenbui en opnieuw winderig. Zaterdag overdag en vooral zondag en maandag een geleidelijke weersverbetering.



Verwachting voor vrijdag 8 april

Het is bewolkt, maar overwegend droog. De wind waait zwak uit het westen tot zuidwesten, gemiddeld met 2 Beaufort. Het is met 9 graden wat frisjes buiten. In de loop van vrijdagavond en de nacht naar zaterdag draait de wind naar noordwest en wordt matig tot vrij krachtig, gemiddeld 4 of 5 Beaufort. Er is kans op een hagel- of regenbui. In de buurt van buien komen windstoten voor tot 65 km/u.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 9 april

Het knapt vooral in West-Brabant op dat in de buienschaduw van Engeland komt te liggen. Een zwakke west- tot zuidwestenwind van 2 Beaufort. Verder is het daar wisselend bewolkt met geregeld zon. In het oosten van Brabant valt er lokaal nog een bui. Maxima 10 tot 11 graden.





Zondag 10 april

Wisselend bewolkt, maar overwegend droog. De wind is zwak uit zuidwest of zuid. In de middag wordt het ongeveer 12 of 13 graden.



Maandag 11 april

Door een opbouwend hogedrukgebied gaat de wind matig uit het zuidoosten of oosten waaien. Gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Verder komt de zon er goed door. Het kwik stijgt naar een graad of 16.



Zo was het weer donderdag 7 april 2022

Maximumtemperatuur: 11,4 graden

Minimumtemperatuur: 5,8 graden

Neerslag: 16,5 mm regen met onweer

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 8 april 2022 om 10:00 uur