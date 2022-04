Het aantal Bredase woningen op Funda stijgt, maar vooral doorstromers profiteren

BREDA - Er waait een lichte bries door de oververhitte woningmarkt. Voor het eerst in jaren daalde de gemiddelde verkoopprijs afgelopen kwartaal licht. Dat maakte de NVM donderdag bekend. En ook in Breda is een ontwikkeling op de woningmarkt te zien, stelt makelaar Zito van den Muijsenbergh van Era Focus Makelaars Breda. “Vooral voor doorstromers ontstaat iets meer ruimte.”

De woningmarkt is al enkele jaren oververhit. Er zijn veel meer woningzoekenden dan dat er aanbod is, en huizen worden soms voor zelfs meer dan 100.000 euro overboden. Zito van den Muijsenbergh maakt het als Bredase makelaar van dichtbij mee. Maar na lange tijd kwam NVM deze week ineens met een positief bericht: De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen daalde afgelopen kwartaal.

Zie je die prijsdaling ook in Breda?

Nee, wie naar de cijfers van Breda kijkt ziet dat er in Breda afgelopen kwartaal wel een stijging van de gemiddelde verkoopprijs was. Maar we zien wel dat de prijsstijging minder wordt. En dat merken we ook echt. Er wordt nog steeds overboden op woningen, maar die echt grote uitschieters komen steeds minder vaak voor. Ook neemt het aantal bezichtigingen iets af.

Wat is de rol van de stijging van de hypotheekrente op de woningmarkt van Breda?

De hypotheekrente begon al te stijgen door de toenemende inflatie, maar door de oorlog is die stijging extra versneld. Het effect daarvan is groot, omdat mensen door die stijging minder hypotheek kunnen krijgen. Die verschillen zijn ook bij kleine stijgingen al snel groot. Wie 350.000 euro hypotheek neemt, betaalde bij 1,2 procent rente 350 euro per maand. Bij 2,2 procent rente, wat slechts een stijging is van 1 procent, is dat ineens al 640 euro in de maand.

Uiteindelijk is de woningmarkt een kwestie van vraag en aanbod. Als mensen minder hypotheek kunnen krijgen, wordt de vraag minder. En daar reageert het aanbod op.

Merken woningzoekenden dat meteen in hun zoektocht naar een woning?

Er zit altijd een vertraging in die ontwikkeling. De huizenprijzen gaan mee dalen als de vraag afneemt, maar niet meteen binnen een paar maanden. Bovendien zit er een groot verschil tussen doorstromers en starters. Doorstromers hebben de overwaarde van hun huidige huis. Die kunnen zij inzetten bij de aanschaf van een nieuwe woningen. En doordat het aanbod op Funda toeneemt, en het aantal bezichtigingen wat afneemt, ontstaat er iets meer verkoeling op deze oververhitte markt.

Starters hebben juist last van deze ontwikkeling, omdat ze niets te verkopen hebben. Zij voelen wel de stijging van de hypotheekrente, maar de huizen die ze willen kopen worden niet meteen goedkoper. Op de lange termijn kunnen ze er wel voordeel van gaan ervaren, als de huizenprijzen ook echt gaan dalen.

Waarom neemt het aanbod op Funda toe?

Dat heeft verschillende redenen. Zo speelt de oorlog hier een rol in. De onzekerheden die een oorlog met zich meebrengen hebben altijd invloed op de woningmarkt. Dat is dan vooral een emotionele reactie van financiële instellingen, koper en verkopers.

Wat we onder andere zien, is dat mensen die eigenlijk wilden wachten met de verkoop van hun woning, deze nu tóch al te koop aanbieden. Zij zijn bang dat ze anders een mooi bedrag voor hun woning mislopen. Zij kiezen er dan bijvoorbeeld voor om tijdelijk te gaan huren. Die toename van dat aanbod is positief, maar vergeet niet dat zelfs met de huidige stijging het aanbod historisch laag blijft.

Verwacht jij dat de huizenprijzen fors gaan dalen?

Nee, dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel dat door de stijging van de hypotheekrente de woningmarkt een beetje zal afkoelen. De huizenprijzen waren afgelopen jaar natuurlijk ook op een topniveau. Nu zal de markt wel wat af gaat koelen. Maar een echt grote daling? Dat verwacht ik niet. Dan komt ik toch weer terug bij het verhaal van vraag en aanbod. Er is nu eenmaal veel meer vraag dan aanbod in Breda. Breda doet zijn best om veel te bouwen, maar zelfs als alle plannen worden uitgevoerd lost dat het probleem nog niet op. En zolang het aanbod kleiner is dan de vraag, zullen de prijzen nooit ineens extreem dalen.