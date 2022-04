Swim to Fight Cancer Breda keert terug in de singels

BREDA - Op zondag 11 september 2022 maakt Breda wederom een vuist tegen kanker. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers organiseert dan de 3e editie van Swim to Fight Cancer in de haven en singels van Breda. Dit bijzondere event biedt aan alle inwoners van Breda en omstreken de mogelijkheid om mee te strijden tegen kanker.

Op 11 september kan iedereen die dat wil meezwemmen voor het goede doel: Zoveel mogelijk geld ophalen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Geld voor onderzoek naar kanker blijft onverminderd hard nodig. Eén op de drie Nederlanders overlijdt aan deze ziekte en dat maakt kanker doodsoorzaak no. 1 in Nederland. Vanwege de coronamaatregelen vond Swim to Fight Cancer 2021 plaats in de Kuil. Voor de editie van 2022 keert Swim To Fight Cancer terug naar de singels.



De verwachting is dat bij de Bredase editie 1000 deelnemers aan de start verschijnen, allemaal met een persoonlijke motivatie om de singels en de haven in te springen. Meedoen kan van jong tot oud en individueel, maar ook als team. Volwassenen zwemmen 2 kilometer en kinderen vanaf 8 jaar mogen meedoen en zwemmen 250 of 500 meter. Swim to Fight Cancer Breda wil hiermee een stevige Bredase vuist maken en hoopt dat veel inwoners uit Breda en omstreken meestrijden voor dierbaren die zijn gestorven, die vechten of hebben gevochten tegen kanker. Inschrijven kan vanaf vandaag.

Stichting Fight Cancer

Swim to Fight Cancer is één van de succesvolle evenementen van Fight Cancer en is sinds 2014 al 30 keer georganiseerd. Met dit onderscheidende en uitdagende evenement komt de ziekte kanker op een andere manier onder de aandacht. Deelnemers en teams laten zich sponsoren en halen zoveel mogelijk geld op voor kankeronderzoek. Alleen al in 2019 is er ruim 2,8 miljoen euro opgehaald voor talentvolle, jonge onderzoekers met 14 swims door heel Nederland – van Maastricht tot Haarlem en van Breda tot Den Haag.