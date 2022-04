Ook voor een F1-race om 07.00 uur openen Bredase cafés de deuren

BREDA - Sfeer, spanning en spektakel; de Grand Prix van Australië stond vaak garant voor een pareltje van een wedstrijd. Kroegen in Breda spelen hierop in en openen morgen de deuren al om 07:00 uur. Dan gaat de Grand Prix echt van start en worden de punten verdeeld

De Grand Prix van Australië vindt dit weekend plaats. Het is de derde race op de Formule 1-kalender. Gisteren vonden de eerste twee vrije trainingen plaats. Vandaag was de kwalificatie. Max Verstappen kwam hierin bijna drie tienden tekort ten opzichte van Charles Leclerc in het slot van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië.

De Nederlander wist wel de tweede startplek binnen te slepen, maar heel blij was hij daar niet mee. De punten worden echter pas morgen verdeeld. Alles is dus nog mogelijk voor de regerend wereldkampioen.

Kroegen Breda

Ook de kroegen in Breda spelen hierop in en openen morgen de deuren al om 07:00 uur. Dan gaat de Grand Prix dus echt van start en worden de punten verdeeld. Onder meer Boerke Verschuren en Old Dutch zijn geopend als de races begint.