Elisah Pals wint Gouden Cirkel Award met ‘Zero Waste Nederland’

BREDA – Elisah Pals heeft de Gouden Cirkel Award gewonnen. Eerder deze week mocht zij dé aanmoedigingsprijs voor circulaire ondernemers in Noord-Brabant in ontvangst nemen.

De Bredaase frontvrouw viel in de prijzen van de Gouden Cirkel Award voor haar inzet voor Zero Waste Nederland (ZWN), een organisatie dat zich inzet in het verminderen van afvalproductie. Het is niet de eerste prijs die Pals in ontvangst mag nemen, met ZWN won ze ook al de circulaire doorgeef-trofee.

Afval voorkomen in plaats van upcyclen

Waar ZWN begon als een facebookgroep, heeft Pals nu een heel team achter zich. Nu geeft ze ook advies aan bedrijven en gemeentes door heel Nederland. “Te veel organisaties zien circulariteit nog als iets dat pas nodig is als ze achteraf met een afvalreststroom zitten. Dan kijken ze of er nog iets van te upcyclen valt. Terwijl het besef van afval er juist vooraf moet zijn. Als je minder afval in de kringloop brengt, is het hergebruiken van een kleiner beetje vele malen gemakkelijker. De Gouden Cirkel is een bevestiging dat we met onze denkwijze de juiste koers varen,” aldus Pals.



De oprichtster van ZWN mocht de prijs ontvangen van Anne-Marie Spierings (circulaire economie). “Elisah Pals laat zien dat de passie en bevlogenheid van één persoon, impact kan hebben op ons allemaal”, aldus Spierings. “Het blijft bijzonder dat iets wat klein in Brabant begint, nu doorwerking heeft tot iedere hoek van Nederland. Zero Waste Nederland laat ons zien dat verpakkingen vaak overbodig zijn. Dat is het fundament om de overheidsdoelstelling van 2025 te halen.’ Spierings doelt hier op het voornemen van het Rijk om in 2025 het restafval per persoon per jaar terug te brengen naar maximaal 30 kilo. Ter referentie: in 2019 produceerde iedere Nederlander gemiddeld nog 165 kilo ongesorteerd restafval per jaar.

Van facebookgroep tot impact in het hele land

De prijs werd uitgereikt in het bedrijfsrestaurant van de gemeente Breda, waar het werk van Pals goed terug te vinden is. Zo zijn de wegwerpproducten als bekers niet meer in het zicht gezet, en alleen verkrijgbaar wanneer men erom vraagt. Men krijgt korting als er gekozen wordt voor wasbaar servies. Daarmee is in de kassa gemakkelijk terug te zien hoe veel verpakkingen er al zijn bespaard en voor veel productgroepen loopt dat al aardig op.

Ook de ‘neem gerust je eigen verpakking mee’-sticker komt tijdens het bezoek ter sprake. Het is een idee van ZWN. De sticker is zichtbaar op al meer dan 8000 (winkel)ruiten verspreid over Nederland. Pals: “Het is open uitnodiging om aan het publiek te communiceren over afvalvermindering, zonder een wijzend vingertje op te houden.” Ondernemers met de stickers geven klanten bijvoorbeeld korting als ze een eigen koffiebeker of tas meenemen. 8000 ruiten, dat is niet gek voor een initiatief dat ontstond met het starten van een Facebookgroep.

De Zero Waste aanpak

ZWN richt zich op de consument en politiek. Consumenten kunnen naast het krijgen van tips en inspiratie ook op 50 plekken in Nederland op pad met een gids, om te ontdekken waar en hoe je in je eigen woonplaats verpakkingsvrij boodschappen doet. Bedrijven krijgen gevraagd én ongevraagd advies om afval te voorkomen, zoals een grote supermarktketen die pindakaasknijpzakjes voor eenmalig gebruik (niet recyclebaar) op de markt bracht.

Zelf omschrijven zij hun houding als ‘inspirerend en uitnodigend waar het kan, scherp en vasthouden waar nodig.’ De veelzijdige (pro)activistische aanpak van ZWN maakt zichtbaar in hoeveel facetten de Nederlander (onnodig) afval produceert. “Daarom proberen we een fluwelen breekijzer in onze maatschappij te zijn. Om consumenten, middenstanders, producenten en regelgevers te ondersteunen met inspiratie en advies dat ze écht verder helpt,” zegt Pals.

Gouden Cirkel Award

Brabant zet een volgende stap naar een circulaire economie en moet in 2030 maar liefst 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. De Gouden Cirkel is een aanmoediging voor bedrijven of organisaties die de toon zetten op het gebied van circulair ondernemen. Winnaars van de prijs zijn automatisch genomineerd voor de Brabant Onderneemt Circulair Top 20 en maken zo kans op een geldprijs van €5000,-.