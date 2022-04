De voorjaarskermis XXL is begonnen: Zo ziet dat eruit

BREDA - Liefhebbers van kermissen moeten komende tijd bij Breepark zijn. Daar is de nieuwe XXL Voorjaarskermis neergestreken. Het plein voor de evenementenhal staat vol met attracties en kramen.

Breda heeft een nieuwe voorjaarskermis. Sinds vrijdag staat de voorjaarskermis XXL opgesteld. Die is niet zoals de najaarskermis in de binnenstad te vinden, maar staat bij Breepark.

De voorjaarskermis is vrijdagmiddag open gegaan. Die middag was het nog rustig op de kermis, en waren er vooral ouders met jongen kinderen. Maar Bredanaars hebben nog ruim de tijd om er een kijkje te nemen. De kermis blijft namelijk tien dagen staan. Ook tijdens de Paasdagen is de kermis geopend. Na Tweede Paasdag wordt de kermis weer afgebroken. De kermis is iedere dag open van 13.00 uur tot 23.00 uur.