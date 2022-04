Camera’s zorgen voor aanhouding bij inbraak autobedrijf

BREDA – De eigenaar van een autobedrijf mag blij zijn met de bewakingscamera’s. Door een melding van de camera’s kon de man de politie waarschuwen voor een inbreker. Toegesnelde agenten konden de inbreker op heterdaad aanhouden.

De eigenaar van een autobedrijf aan het Zusterveld kreeg een melding van zijn bewakingscamera. In de nacht van zaterdag op zondag rond 01:00 uur verscheen er een melding op de telefoon van de bedrijfseigenaar. Er zou beweging geconstateerd zijn. Toen de man de beelden live bekeek, zag hij dat er een man op het afgesloten terrein was en dat hij meerdere auto’s opende. De garagehouder belde het alarmnummer en de agenten waren snel ter plaatse.

Op het terrein trof de politie een 22-jarige man aan. Hij had inbrekerswerktuig bij zich en er lagen diverse auto-onderdelen klaar om mee te nemen. De verdachte is op heterdaad aangehouden en in de cel gezet.