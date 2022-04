Zwaar ongeval met bus tussen Antwerpen en Breda

BREDA – Bij een zwaar ongeval op de E19 richting Breda zijn er meerdere gewonden gevallen. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen. De volledige weg is versperd.

Bij een zwaar ongeluk met een bus zijn er op zondagmorgen zeker twee mensen om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 11:45 op de E19 ter hoogte van Belgische Sint-Job-In-t-Goor, richting Breda. Volgens de lokale politie zijn er twee mensen om het leven gekomen. Er zijn nog minstens zes zwaargewonden en een hoop mensen zitten nog bekneld. Volgens de Belgische website De Morgen betreft het een Franse reisbus, het is nog onbekend wat de nationaliteiten van de slachtoffers zijn. Over de oorzaak van het ongeluk of betrokkenheid van andere voertuigen is nog niets bekend. Over de omstandigheden van het ongeval of over andere betrokken voertuigen is voorlopig niets bekend.

Omleiding

Volgens het Vlaams verkeerscentrum is de E19 volledig versperd. “Al het verkeer op de E19 - A1 in de richting van Breda (NL) moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Kleine Bareel. Volg de calamiteitenomleiding met de letter C tot oprit 4 St.-Job-in-t Goor, waar u de snelweg weer kan oprijden. Hou rekening met vertragingen op deze omleiding,” klinkt het advies. Verkeer dat richting Breda of Rotterdam moet, kan het beste via de A12 richting Bergen op Zoom rijden.