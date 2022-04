Nieuw beleid voor testen op coronabesmetting: Vanaf vandaag is zelftest de norm

BREDA - Vanaf maandag 11 april verandert het landelijk beleid voor testen op een mogelijke coronabesmetting. Een zelftest wordt de norm. Dit betekent dat mensen bij een positieve zelftest niet meer naar de GGD hoeven voor een zogenoemde confirmatietest. Ook hoeft een positieve zelftest niet meer gemeld te worden.

Een zelftest wordt de norm bij klachten, voor reizigers die Nederland binnenkomen en naar aanleiding van een Bron- en contactonderzoek. Ook om een quarantaineperiode te beëindigen volstaat vanaf 11 april een zelftest op dag vijf. Maar let op: er zijn uitzonderingen. Voor bepaalde groepen mensen is het advies te testen met een PCR-test. Dit kan nog altijd bij de GGD. Deze groepen mensen zijn: Zorgmedewerkers (ook om op dag 5 uit quarantaine te mogen), mensen die in een verpleeghuis of in een andere instelling wonen met kwetsbare personen, mensen die thuis wonen en naar een dagbesteding gaan en mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet als zij daarbij hulp krijgen. Verder kunnen mensen zich voorlopig bij de GGD laten testen om een herstelbewijs te krijgen waarmee zij op reis kunnen.

Wat blijft ongewijzigd?

De GGD West-Brabant blijft, zoals alle GGD’en, mensen testen waarvoor een PCR-test van belang en nodig blijft. Maar ook voor mensen die zich liever bij de GGD laten testen. Via bron- en contactonderzoek blijft de GGD de pandemie nauwgezet monitoren en mensen adviseren over de coronamaatregelen. In specifieke gevallen zoals clusters en uitbraken, kunnen regionale GGD’en blijvend een rol spelen. Echter de groep die een PCR test moet krijgen, wordt kleiner.

Toekomstige inzet GGD’en

De komende weken voeren GGD GHOR Nederland, namens de GGD’en, met het ministerie van VWS en het RIVM gesprekken over de toekomstige basiscapaciteit die de GGD’en in stand houden. En waar zij voor klaar moeten staan bij een eventuele nieuwe piek of andere variant. Het idee is toe te werken naar een robuust stelsel en de financiering daarvan, met een basiscapaciteit die makkelijk opschaalbaar en wendbaar is. Waarbij we mee kunnen bewegen op basis van behoefte en beleidsaanpassingen.