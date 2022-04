Gemeente Breda koopt grond in Bavel-West voor ontwikkeling 400 woningen

BREDA - De gemeente Breda koopt vier percelen agrarische grond van één van de eigenaren aan de Veenstraat in Bavel-West. Die grond wil de gemeente in de toekomst gebruiken om woningen te bouwen. Het plan is om 350 tot 450 huur- en koopwoningen in het gebied te realiseren.

Om de gronden aan te kunnen kopen, maakte de gemeente in november 2019 gebruik van de ‘Wet voorkeursrecht gemeente’. Het gebeurt niet vaak dat de gemeente Breda het voorkeursrecht toepast. Bij het inzetten van dat middel worden eigenaren van een bepaald gebied gedwongen om wanneer zij hun perceel willen verkopen, dit altijd eerst aan te bieden aan de gemeente Breda. Zo kan de gemeente zonder meteen mensen gedwongen uit te kopen, wel zorgen dat een bepaald gebied in de gemeente in de loop der tijd in haar handen kan komen.

Het gebied waar het voorkeursrecht voor geldt ligt aan de Vennekes en Schoutenlaan, en wordt begrensd door de A27. Het gebied ligt ter noorden van de Deken dr. Dirckxweg en ten zuiden van de Molenakker.

De nu beoogde ontwikkeling voorziet 350 tot 450 verschillende typen huur- en koopwoningen, waarvan uitgegaan wordt van 20 procent sociale huur, 30 procent middenduur en 50 procent vrije sector. Dat plan zit momenteel in de haalbaarheidsfase. “In de haalbaarheidsfase voeren we verschillende onderzoeken uit. Omdat de nieuwe wijk langs de A27 komt, kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden om het geluid van de snelweg af te schermen. Ook communicatie en participatie zijn belangrijk in de haalbaarheidsfase. We informeren omwonenden en mogelijk toekomstig bewoners en we zijn ook benieuwd naar hun mening en ideeën over de mogelijk nieuwe wijk”, laat de gemeente weten.



De haalbaarheidsfase loopt tot november 2022. Dan besluit het college van B&W van de gemeente Breda op basis van de resultaten uit de onderzoeken of een nieuwe wijk haalbaar is, en verder ontwikkeld kan worden.