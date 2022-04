Weerbericht Breda: ‘Het wordt een stuk zachter met lokaal 20 graden’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 11 april en de komende dagen.



Tussen een lagedrukgebied ten zuidwesten van Ierland, waarvan de fronten boven de Britse eilanden liggen, en een hogedrukgebied boven het oosten van Europa gaat de wind meer en meer uit het zuidoosten tot zuiden waaien. Warme lucht kan zo naar Brabant stromen. Woensdag bereikt het afgezwakte koufront van het lagedrukgebied bij Ierland onze omgeving.



Verwachting voor maandag 11 april

Het wordt een zonnige dag, maar wel met vrij veel dunne hoge sluierwolken en soms ook middelbare bewolking. Er wordt geen neerslag verwacht. De wind waait matig uit het zuidoosten tot oosten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maximumtemperaturen oplopend naar 16 of 17 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 12 april

De wind draait door naar het zuiden tot zuidoosten en is matig, 3 Beaufort. De aangevoerde lucht is nog een stuk zachter met 19, lokaal 20 graden. Verder is het opnieuw zonnig met wat sluierwolken. Het blijft droog.



Woensdag 13 april

In de nacht naar woensdag doet het verzwakte koufront van het Ierse lagedrukgebied Brabant aan. Het blijft een zowat de hele dag slepen boven onze omgeving. Plaatselijk valt er een licht regenbuitje. Er is vrijwel geen wind en die is veranderlijk. Maxima tot 16 graden.



Donderdag 14 april

Aanvankelijk is het bewolkt. Gaandeweg de dag wordt de bewolking wisselend en breekt de zon ook geregeld door. De wind is zwak met gemiddeld 1 Beaufort uit het zuiden. Temperaturen van 15 tot 16 graden.



Zo was het weer zondag 10 april 2022

Maximumtemperatuur: 13,6 graden

Minimumtemperatuur: 0,8 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 11 april 2022 om 11:00 uur