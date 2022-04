Met een wereldrecordpoging vragen Bredase molenaars aandacht voor hun vak

BAVEL/ ULVENHOUT - Het Gilde van Vrijwillige Molenaars deed afgelopen weekend wereldrecordpoging. Tussen 11.00 en 12.00 uur draaiden door heel Nederland ruim 800 nog in werking zijnde molens tegelijkertijd in een poging een wereldrecord te vestigen. Ook Bredase molens deden mee: De Hoop in Bavel en De Korenbloem in Ulvenhout. Een officieel record leverde dat niet op. Maar de molenaars hopen wel extra aandacht te krijgen voor hun vak

De deelnemende Nederlandse molenaars kregen voor hun recordpoging steun van een kleine 30 molenaars uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije. In Nieuw-Zeeland stonden molenaars zelfs midden in de nacht op om hun molen gelijk met die in Nederland te laten draaien. In totaal deden er zo’n 800 molen mee met de poging.

Guinness Book

De recordpoging is geen officiële Guinness Book of Records poging, maar is vooral bedoeld om publiciteit te genereren. Het gilde wil wel kijken of het in de toekomst mogelijk is om te voldoen aan de voorwaarden om met een gemeten record te worden vermeld.

Met de recordpoging wil het gilde het belang van het werk van molenaars voor het behoud van de Nederlandse molens onderstrepen. Eric van der Westerlaken, vierde-generatie molenaar van molen De Korenbloem in Ulvenhout: “Hopelijk leidt dit initiatief tot een toenemende interesse in het molenaarsambacht en staan er meer vrijwillige molenaars op. Want zonder molenaars kunnen onze molens niet blijven draaien.”