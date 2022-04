Onverminderd grote vraag naar sociale huurwoningen in Breda

BREDA - De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog en neemt nog steeds toe. Dat stellen woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg in hun jaarverslag. Net als op veel andere plekken in het land zijn er in Breda meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrij komen. In Klik voor Wonen, dé woonruimtemiddelaar voor sociale huurwoningen in West-Brabant, stonden eind 2021 ruim 91.000 woningzoekenden ingeschreven. Er waren afgelopen jaar meer nieuwe inschrijvingen dan uitschrijvingen.

Het aantal verhuringen in Breda was 1570 in 2021. Dit aantal is stabiel laag ten opzichte van vorige jaren, stellen de woningcorporaties. De groep actief woningzoekenden stijgt geleidelijk, van 23,8 procent in 2017 naar 30 procent in 2021. Deze groep reageert minimaal één keer per jaar op een woningadvertentie. De overige 60 procent ingeschreven woningzoekenden, ruim 50.000 dus, staat ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst.

Het dalen van de slaagkans (van 7,2 procent naar 5,9 procent) laat de krapte op de woningmarkt zien. Dit betekent dat slechts 1 op 17 reagerende woningzoekenden na één of meerdere reacties daadwerkelijk een huurcontract tekende.

Eenpersoonshuishouden

Ongeveer 1/3 van alle Nederlandse huishoudens is een eenpersoonshuishouden. Ook in Breda zijn de verhuringen in 2021 aan een eenpersoonshuishouden met 63 procent fors. Directeur-bestuurder Jessie Bekkers van Laurentius: “Dit komt onder andere door jonge mensen tot 23 jaar die een woning zoeken. Ook scheidingen en bijzondere verhuringen aan kwetsbare groepen maken deze groep zo groot. Dit zal alleen maar toenemen, dus dit maakt de vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen in Breda extra urgent. Een vaste woonplek is belangrijk, ook voor mensen uit maatschappelijke opvang of met een lichamelijke beperking. De corporaties bieden huurwoningen aan iedereen, daar zetten we ons meer dan 100 procent voor in.”

Creatieve oplossingen

Woningruil, woningen splitsen of delen, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen, het onderzoeken van andere woonvormen (flexwonen) en het inzetten van maatwerkadviseurs: het zijn allemaal manieren waarmee corporaties Alwel, WonenBreburg en Laurentius woningzoekenden willen helpen om tóch te kunnen verhuizen. In 2021 verhuisden bijvoorbeeld 78 woningzoekenden door het ruilen van hun woning. En verhuisbewegingen worden mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld de woonvorm voor spoedzoekers aan de Gageldonksestraat in Breda van Alwel.

In 2021 zijn geen nieuwbouwwoningen opgeleverd door de corporaties. Dit gaat de komende jaren veranderen. Totaal zijn 375 nieuwe sociale huurwoningen gepland in Breda tot 2024.