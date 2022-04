Haagse Beemden krijgt eigen festival én een vlag

BREDA - Op 11 juni wordt tijdens het Haagse Beemden Festival het 45-jarig bestaan gevierd van de grootste wijk van Breda. En hoe mooi zou het zijn als de wijk ook een eigen vlag zou krijgen, bedachten de organisatoren in samenwerking met Netwerk Haagse Beemden. Daarom is er een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen.

Vorig jaar organiseerde Netwerk Haagse Beemden samen met de Lucaskerk een klein feestje voor de 44ste wijkverjaardag. Daar ontstond het idee om de 45ste groot en wijkbreed te vieren. Dat is opgepakt door Mike Hermans en Paul van de Heuvel, die het Haagse Beemden Festival bedachten en nu druk bezig zijn met de organisatie daarvan. In een gesprek met Netwerk Haagse Beemden kwamen zij samen tot de conclusie dat het geweldig zou zijn als de wijk een eigen vlag zou krijgen.

“De Haagse Beemden heeft evenveel inwoners als een kleine stad. Er zijn ook veel actieve bewoners die voor steeds meer samenhang en verbinding zorgen. En waar vroeger nogal schamper gedaan werd over de Haagse Beemden zijn veel bewoners nu trots om in deze unieke, groene wijk te wonen. En daar past een eigen wijkvlag bij.” Zo ontstond het idee voor een ontwerpwedstrijd. En wie kan zo’n vlag nu beter ontwerpen dan iemand uit de wijk zelf?

Vier vrijwilligers uit Netwerk Haagse Beemden wilden zich hier graag voor inzetten en namen de organisatie van een ontwerpwedstrijd op zich. Het is de bedoeling dat de vlag onthuld wordt op 11 juni, bij aanvang van het festival. Dan wordt ook de winnaar bekend gemaakt. En die gaat haar of zijn ontwerp dus overal in de wijk zien! De vlag komt dan ook meteen in de verkoop, in twee formaten, en zal gaan wapperen op de plekken waar iets te doen is die dag.

Maar ook daarna kan de vlag gebruikt worden, bijvoorbeeld op de dagen dat er wijkbrede activiteiten georganiseerd worden, zoals de Haagse Beemden Loop, de Kunstroute, Het Heerlijk Rondje Burgst, Burendag, NLDoet enzovoort. Zo laten de bewoners elkaar weten dat er weer iets leuks te doen is in de wijk.

Ontwerpwedstrijd

Maar hoe moet die vlag er uit zien? “Het doel is een vlag die kenmerkend is voor de Haagse Beemden, die verbinding in de wijk symboliseert en natuurlijk laat zien dat je trots bent om in de Haagse Beemden te wonen!” Alleen inwoners van de Haagse Beemden kunnen meedoen aan de wedstrijd. Op www.netwerkhaagsebeemden.nl staat meer informatie over hoe je mee kan doen een waar de vlag aan moet voldoen. Inleveren kan tot en met 30 april via netwerkhaagsebeemden@gmail.com of in een van de inleverbussen. Deze staan bij Ontmoetingscentrum de Sleutel, Buurthuis Gageldonk, AH Heksenwiel, Jumbo de Donk en van Disseldorp op WC de Berg.

Een papieren ontwerp kan ook worden ingeleverd in de brievenbussen van de locaties van de drie informatiepunten: Kantoor Alwel (Katerdonk 38), Inloop de Verbinding (Alexberg 2a) en de Lucaskerk (Tweeschaar 125).

Tijdens het Haagse Beemden Festival op 11 juni a.s. zijn er overdag allerlei activiteiten door de hele wijk, een actueel overzicht daarvan is te vinden op www.haagsebeemdenfestival.nl. ’s Avonds wordt afgesloten met een feest op het terrein van WDS.