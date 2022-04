De politie zet in 2022 weer regelmatig een touringcar in om appen achter het stuur tegen te gaan

BREDA - Hoe vaak heb je achter een automobilist gezeten in het verkeer en niet zeker geweten wat de bestuurder aan het doen was? Je ziet de auto slingeren en te laat remmen, doordat de bestuurder bijvoorbeeld op zijn telefoon zit te kijken. Om deze overtreders aan te pakken zet de politie heel 2022 in Noord-Brabant en Zeeland een touringcar in.

Een touringcar met agenten rijdt in 2022 door Brabant en Zeeland om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politie team in een kleinere auto het over en houden zij de overtreder aan. Het doel is om het aantal ongevallen door afleiding in het verkeer te verminderen en onze wegen veiliger te maken.