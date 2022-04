Scheurvorming in de Willemsbrug: Brug wordt met betonblokken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

BREDA - Tijdens een controle is er scheurvorming ontdekt aan de onderzijde van de Willemsbrug. Daarom wordt deze vanaf woensdag 13 april met betonblokken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug, die formeel sowieso al is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, blijft gewoon veilig toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Na een periodieke controle is scheurvorming aan de onderzijde van de Willemsbrug ontdekt. Hierbij bleek dat de binding in de constructie onvoldoende samenhang heeft. Het strooizout heeft de afgelopen jaren de betonconstructie poreuzer gemaakt, hierbij werkte de waterwerende laag op het brugdek niet naar behoren. Er zijn zo’n vijf vergelijkbare bruggen in de stad, waarvoor nu een risicoanalyse wordt uitgevoerd.

“De Willemsbrug is formeel al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer”, legt wethouder Carla Kranenborg uit. “Met deze maatregel sluiten we de brug ook fysiek af. Zo zorgen we dat de veiligheid niet in het geding komt en voorkomen we dat er ongelukken gebeuren. Tegelijkertijd gaan we de brug meteen versterken.”

Tijdelijk

De zogeheten ‘betonblokjes’ die de gemeente gaat plaatsen zijn een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat er een fraaiere oplossing komt die beter aansluit bij het ontwerp van de brug. De gemeente werkt aan een definitief ontwerp en brengt in beeld wat nodig is om de brug te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het waterdicht maken van de brug, waarbij het zouthoudende wegwater niet meer in contact komt met het beton. Ook het vervangen van het dek is een optie.

Momenteel beperkt dit onderzoek zich alleen tot de Willemsbrug. Het is de verwachting dat aan het einde van het jaar een nieuw ontwerp bekend is. De gemeente bespreekt met gebruikers van Park Valkenberg, zoals het T-Huis en evenementenorganisatoren, alternatieven voor de toegang tot het park, zoals Catharinastraat en de JF Kennedylaan.