Lezing in Mondiaal Centrum Breda: ‘Waarom komen we voor andere vluchtelingen niet massaal in actie?’

BREDA – Prof. dr. Leo Lucassen houdt vanavond in het Mondiaal Centrum Breda (MCB) een lezing over de opvang van vluchtelingen toen en nu. Hij is sociaal historicus en docent aan de universiteit van Leiden. In de lezing wordt de vraag behandeld waarom Nederland wel massaal in actie komt voor de Oekraïense vluchtelingen en tijdens de Eerste Wereldoorlog de Belgische vluchtelingen, maar niet voor vluchtelingen afkomstig uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië en Eritrea.

Leo Lucassen is medeauteur van het boek ‘Migratie als DNA van Amsterdam’. In dat boek laat hij zien hoe de stad Amsterdam dankzij het eeuwenlange komen en gaan van nieuwkomers en vreemdelingen heeft kunnen uitgroeien tot een metropool. Het schetst hoe de ingezetenen met al hun culturele verschillen toch in staat waren met elkaar om te gaan; hoe zij zich tot elkaar verhielden en hoe zij Amsterdam uiteindelijk maakten tot de stad zoals die nu is.

Publiek debat

Leo Lucassen promoveerde in 1990 cum laude aan de Universiteit van Leiden. Naast zijn hoogleraarschap arbeids- en migratiegeschiedenis is hij ook Directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis (IISH). Zijn specialisatie is de geschiedenis van migratie en integratie in relatie met stadsgeschiedenissen.

Met zijn lezing wil Lucassen een bijdrage leveren aan het publieke debat over de hedendaagse migratie van vluchtelingen. Met hem nodigt het MCB-bestuur iedereen uit de lezing te komen bijwonen. De Oekraïense vluchtelingenkwestie wordt door Lucassen vanuit een historisch perspectief aan de toehoorders voor- en uitgelegd. Toegang is gratis. Aanmelden via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl. De lezing start om 19.30 uur.