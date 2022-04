Breda blijft spullen inzamelen voor Oekraïne: Vast inleverpunt bij de Koepel

BREDA - Breda blijft spullen inzamelen voor Oekraïne. Bredanaars kunnen met spullen voortaan terecht bij de Koepel. Het doel is om een continue stroom van goederen naar Wroclaw, de Poolse zusterstad van Breda, op gang te brengen. Daar is enorm veel behoefte aan hulpgoederen.

Door de oorlog in de Oekraïne blijven grote stromen vluchtelingen richting Europa trekken. Velen van hen zoeken onderdak in Polen. Zo ook in de Bredase zusterstad Wroclaw, die zich inspant voor de opvang van 100.000 vluchtelingen. Er is daar intussen enorm veel behoefte aan hulpgoederen. De komende maanden gaat het inzamelen van hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen daarom op volle kracht door. Het doel is om een continue stroom van goederen naar Wroclaw, onze Poolse zusterstad, op gang te brengen. En wellicht van daaruit ook doorgang te laten vinden naar de Oekraïne.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om goederen in te zamelen. Het inleverpunt is De Koepel, Nassausingel 26. Meer informatie, ook over welke producten of goederen nodig zijn, vind je hier.

Samen

“De beelden van de oorlog in Oekraïne maken diepe indruk op ons allemaal. Dat roept bij ons een gevoel van solidariteit en verbondenheid op,” volgens burgemeester Paul Depla. “En daaruit ontstaan hartverwarmende initiatieven om de Oekraïense bevolking te steunen. We zagen al de nodige succesvolle voorbeelden: veel handjes van betrokken vrijwilligers in de Koepel en in Bavel, een vlot verlopende inzamelactie van Breda Maakt Mij Blij en partners in de stad die hun hulp en medewerking aanbieden. Dat stemt mij als burgemeester trots. Nu vraag ik iedereen die iets - en méér - wil doen, om samen aan de slag te gaan voor Breda voor Oekraïne.”

Wethouder Boaz Adank reisde zelf af naar Wroclaw om de situatie daar te bekijken. “In Wroclaw maakten de vele vluchtelingen die dagelijks uren in de rij staan te wachten op voedsel, medicijnen of kleding veel indruk. Dan wil je als Breda vooral méér doen. Mooi dat we nu met Breda voor Oekraïne kunnen starten. Er is nog zoveel nodig voor de vluchtelingen in Polen, zoals houdbaar voedsel, medicijnen en verzorgingsproducten. Om een continue stroom goederen te kunnen inzamelen, hebben we de hulp van alle inwoners én ondernemers hard nodig. En ik hoop veel maatschappelijk betrokken ondernemers en ook inwoners te ontmoeten op 25 april!”

Op 25 april staat het Oekraïne Charity Diner gepland in het Chassé Theater. Dat is een evenement gericht op bedrijven. Er zijn 30 tafels beschikbaar à 10 gasten. Een tafel kopen kost 3.150,00 euro. De opbrengst is bestemd voor hulpgoederen en het gecoördineerd vervoeren ervan.