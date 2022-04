Daling aantal verkeersdoden in Noord-Brabant zet door

NOORD-BRABANT – Het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gedaald van 99 in 2020 naar 91 vorig jaar. De precieze oorzaak van de daling valt niet af te leiden uit de CBS-cijfers. De afname betekent dat Brabant voor het eerst in zeven jaar niet meer de provincie is waar de meeste doden in het verkeer te betreuren zijn.

Het recente dieptepunt lag in de pre-coronajaren 2018 en 2019 met respectievelijk 150 en 142 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Gedeputeerde Suzanne Otters: “De provincie heeft al jaren als ambitie nul verkeersslachtoffers. Het aantal doden dat in het verkeer valt was en is te hoog, want ieder slachtoffer is er een te veel. Brabant blijft zich samen met haar partners inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren door handhaving en het goed onderhouden en verbeteren van infrastructuur en door in te zetten op gedragsverandering via verkeerseducatie, campagnes en voorlichting.”

Afleiding in het verkeer

In Brabant werken de provincie, gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat en andere partners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de hand van het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024. Gedrag is de oorzaak van de meeste ongevallen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in opdracht van de provincie Noord-Brabant dat een flink deel van de dodelijke slachtoffers geen autogordel droeg, te hard reed, onder invloed was of werd afgeleid.

De provincie en haar partners blijven dan ook inzetten op gedragsverandering. Zo werken de provincies Brabant en Zeeland en de politie samen bij de handhavingsactie ‘Ogen op de weg’. De politie rijdt ook dit jaar met een touringcar door Brabant en Zeeland om mensen die andere dingen achter het stuur aan het doen zijn te bekeuren. De actie is bedoeld om verkeersdeelnemers ervan bewust te maken dat bijvoorbeeld appen of telefonisch vergaderen in de auto gevaarlijk is. “Als je rijdt, rij MONO. Houd je ogen op de weg. En dat geldt óók op de fiets. Jouw actie telt”, zegt Otters.