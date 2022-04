Eindelijk weer POBparade tijdens Pasen: 15 optredens op zes verschillende locaties

BREDA – Op paaszondag 17 en paasmaandag 18 april 2022 vindt de POBparade plaats in het centrum van Breda. Het zal dit jaar een POBparade in afgeslankte vorm zijn, met in totaal 15 optredende bands en acts verdeeld over 6 verschillende locaties.

De POBparade wordt georganiseerd door stichting Poporganisatie Breda (POB) is een gratis te bezoeken muzikale kroegentocht, niet gebonden aan stijl of stroming. “Ondanks het uitblijven van een overdaad aan optredens op vele locaties deze editie, blijft het wel een leuke en gezellige manier om te ontdekken hoe live muziek in Breda en omstreken leeft en wordt beleefd”, laat Herman Sibon, project coördinator P.O.B, weten.



Paaszondag

Blueszanger en gitarist Jan de Bruijn zal de muzikale aftrap om 17.00 uur verzorgen bij Mad Molly’s Irish Pub. DD And The Tubescreamers laten vervolgens vanaf 19.45 uur de vijftiger- en zestigerjarenmuziek herleven in café Lievense, waarna om 21.45 uur BluesRockFront Breda start. Bij Publieke Werken zal Backbone Of Society hun felle, aanstekelijke gitaarrock vanaf 20.00 uur laten klinken. Oud Breda’s Most Wanted deelnemer Den Purls zal het hun met blues- en progressieve geluiden doorregende poprock stokje om 21.30 uur overnemen, waarna grungerock trio Rockford vanaf 23.00 uur het publiek kennis laat maken met de nummers van hun aankomend album. Vanaf 21.15 uur keert rock- en bluesband BandF! terug naar het podium van café SamSam. Bij café Het Zwarte Schaap vangen de dame en heren van Ivy Linn & The Left Hand Gamblers om 22.00 uur hun optreden aan.



Paasmaandag

Klokslag 15.00 uur zal de band Awash de eerste muzikale noten live laten klinken in de Foodhall Breda. Bluesgitarist en zangeres Merel van de Keer zal in haar eentje om 16.30 uur datzelfde podium betreden. Pineapple Madness gaat vanaf 18.00 uur voor een herkenbare muzikale ontknoping zorgen. “Wie zijn of haar middag wat muzikaal rustiger aanvangt doet er goed aan om naar café SamSam te komen. Singer- en songwriter Geejee zal daar om 15.30 uur zijn mooie Nederlandstalige luisterliedjes ten gehore brengen, waarna vanaf 16.45 uur Sanne van Hellemond het stokje overneem”, aldus Sibon. “De liefhebber van rock doet er goed aan om om 16.00 uur klaar te staan voor het optreden van Fenix Fire in café Lievense. Vanaf 17.30 uur betreedt Red Valley datzelfde podium.”