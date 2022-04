Wat is de toekomst van Bavel? Inwoners mogen zelf ideeën aandragen

BAVEL - Meer ruimte voor ontmoeten, meer parkeergelegenheid of toch meer groen? De Dorpsraad Bavel hecht veel waarde aan de visie van de inwoners bij nieuwe plannen. Daarom kunnen Bavelaars via een vragenlijst meedenken over het hart van hun dorp. “Samen vorm geven aan de leefbaarheid en ontwikkelingen van het huidige centrum.”

Het centrum van Bavel kan beter. Althans, dat vindt de Dorpsraad Bavel. Maar hoe dit moet gaan gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Daarom schakelen zij de hulp in van eigen inwoners. “We hechten veel waarde aan de visie van de inwoners bij nieuwe plannen”, aldus de dorpsraad. Ze vragen inwoners dan ook hun visie te geven op het ‘hart van Bavel’. Met het hart van Bavel wordt het gebied rond de kerk, de Kerkstraat, de Brigidastraat, de Kloosterstraat, de Pastoor Doensstraat, Lange Vore, het evenemententerrein en het Jack van Gilsplein, bedoeld. “Input is waardevol!”

Via een digitale vragenlijst kunnen Bavelaars hun mening geven over het gebied. Ook kunnen zij zelf met ideeën en/of verbeteringen komen. Het onderzoek is ingedeeld in thema’s: Ontmoeten, Voorzieningen en de Verkeerssituatie. De vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. “Elke stem in Bavel telt!”