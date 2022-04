‘Grote kans op droge paasdagen met flink wat zon’

BREDA - De paasdagen komen steeds dichterbij en de verwachting wordt daardoor steeds zekerder. Het ziet er naar uit dat het op beide paasdagen droog blijft met flink wat zonneschijn. De temperatuur loopt daarbij op naar waarden tussen 14 en 18 graden. Dat stelt meteoroloog van Weeronline Rico Schröder.

De temperaturen zijn inmiddels al flink gestegen en vandaag wordt het op meerdere plaatsen 18 tot 20. De komende dagen vertoont het kwik weer een licht dalende trend, maar zo koud als eerder deze maand wordt het zeker niet en het blijft heel aangenaam aprilweer in de aanloop naar Pasen.

Voor het midden en zuiden van het land is de kans het grootst dat de temperatuur uitkomt op waarden tussen 14 en 18 graden. Dat komt door een noordoosten- tot oostenwind die relatief warme lucht aanvoert. De kans op temperaturen in de buurt van 20 graden is echter klein.

Paasweer varieert sterk

Pasen begint altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de astronomische lente. De lente is op 20 maart begonnen en de eerste volle maan van de lente is op 16 april. Pasen start dan ook elk jaar op een andere datum en dit jaar is dat op zondag 17 april.

Het weer met Pasen verschilt van jaar tot jaar en dat is inherent aan het lenteseizoen. Het kan nog behoorlijk koud zijn, maar ook zomerwarmte behoort tot de mogelijkheden. Dit jaar zal Pasen heel gemiddeld de boeken in gaan.