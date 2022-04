Met de hulp van creatieve studenten wil Breda een beter beeld krijgen van de behoeftes van senioren

BREDA - Studenten van St. Joost School of Art & Design gaan de komende weken in opdracht van Breda Senior (Gemeente Breda) aan de slag om senioren een ‘gezicht’ te geven. De gemeente wil met de opdracht een beter beeld krijgen van de behoeftes en wensen van senioren. Dat is belangrijk, omdat er over 20 jaar meer ouderen dan jongeren zijn in Breda.

Het gaat om ruim 80 studenten die het vak Visual Journalism volgen. Zij gaan zelf op zoek naar een interessant verhaal door in gesprek te gaan met een Bredase senior(en). Ze gaan onderzoeken waar senioren gelukkig van worden. Waar lopen ze tegen aan in het dagelijks leven in de stad? Wat zijn hun dromen? Wat zouden ze nog willen? Dit verhaal brengen ze vervolgens op een creatieve manier in beeld. Bijvoorbeeld in de vorm van een animatie, poster of beeldreeks. Het project Breda Senior neemt de opbrengst mee in het vervolgonderzoek dat dit jaar gepland staat.

Wethouder Arjen van Drunen geeft aan dat het hard nodig is dat senioren een gezicht krijgen in Breda. Van Drunen: “We willen de verbinding tussen generaties maken. Over 20 jaar zijn er meer ouderen dan jongeren in Breda. Als we willen dat inwoners ook in 2040 nog fijn wonen en leven in onze stad dan moeten we weten wat daarvoor nodig is. We moeten dus een beeld krijgen van de senioren en hun behoeften. En daarvoor maken we graag gebruik van de frisse blik van studenten. Zij kijken op een andere manier naar de uitdagingen in de stad en komen vaak met creatieve oplossingen.”

Vergrijzing een van de grootste uitdagingen

In 2040 zijn er naar verwachting 191 procent meer 90-plussers, 88 procent meer alleenwonende 65-plussers en 60 procent minder mantelzorgers. Deze verandering levert kansen en grote opgaven op. Denk aan de zorgsector, leefbaarheid in wijken, voor het onderwijs en arbeidsmarkt. Om de urgentie en bewustwording van de vergrijzing te vergroten is de gemeente Breda het project ‘Breda Senior’ gestart. Het afgelopen jaar is de gemeente Breda met de Seniorenraad, studenten van Avans, maatschappelijke organisaties en senioren aan de slag gegaan. Het uitgangspunt was én is dat er een positieve beweging voor en door senioren op gang komt. Waarin vooral ingezet wordt op de kracht en de waarde van de senioren in plaats van de beperkingen die leeftijd met zich mee kan brengen. Dat wordt gedaan door senioren in Breda in hun kracht zetten door ze actief te betrekken bij het ouderenbeleid en een podium bieden voor mooie ouderinitiatieven.