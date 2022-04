Breda krijgt extra veel smileys langs de weg om snelheidsovertredingen tegen te gaan

BREDA - Breda gaat extra ‘smileys’ inzetten om snelheidsovertredingen tegen te gaan. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de gemeente vijf extra borden aangeschaft, waardoor er nu 14 ‘smileys’ beschikbaar zijn. Die komen op wegen te staan waar veel ongevallen gebeuren en waar regelmatig te hard wordt gereden.

Iedereen kent de ‘smiley’-borden in het verkeer wel. Wanneer je je aan de snelheidslimiet houdt, verschijnt een lachend gezichtje. Maar wie te hard rijdt, krijgt een verdrietig gezichtje te zien. Die borden zijn bijzonder effectief in het tegengaan van snelheidsovertredingen. En daarom heeft Breda extra smileys aangeschaft.

Breda heeft nu 14 smiley-borden om in te zetten. Om dat zo effectief mogelijk te doen, is er een analyse gemaakt van de wegen waar het meeste ongevallen gebeuren en waar bestuurders vaak harder dan de limiet rijden. De data over ongevallen kreeg de gemeente van de politie. Voor de analyse over het te hard rijden werd data gebruikt uit apps en navigatiesoftware. De wegen die op beiden hoog scoorden, komen in aanmerking voor een Smiley-bord. Over het algemeen gaat dat over drukkere wegen. “Dat heeft als positieve bijkomstigheid dat er veel bestuurders ‘geconfronteerd’ worden met een smiley”, aldus wethouder Quaars.

De wegen waar de borden onder andere komen te staan zijn Groenedijk, Heerbaan, Heusdenhoutsestraat, Prins Hendrikstraat, Cartier van Disselstraat, Fellenoordstraat, Tramsingel en Cartier van Disselstraat. Ook worden de borden geplaatst in straten waar de buurt daarom heeft gevraagd. Dat gaat onder andere om de Brielsedreef, Deken Dr Dirckxweg, Wijlustlaan en Nieuwe Prinsenkade.

De borden kunnen enkel op straten staan met één rijstrook. De borden zullen ongeveer iedere drie maanden van locatie wisselen. Wanneer de borden geplaatst worden, gebeurt dit in beide richtingen. De smileys kunnen dus per jaar op zo’n 25 tot 30 plaatsen hangen.