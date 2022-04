Met gaasvliegen en lieveheersbeestje gaat Breda de strijd tegen de processierups aan

BREDA - De eikenprocessierups is weer in aantocht. Afgelopen jaren zorgde de rups voor veel overlast in de gemeente. Daarom is Breda gestart met het nemen van voorzorgsmaatregelen. Zo wordt er ingezet op het uitzetten van gaasvliegen en lieveheersbeestjes. Ook kunnen Bredanaars nesten melden bij de gemeente, zodat deze kunnen worden weggezogen.

Momenteel zijn er bij de gemeente Breda nog geen meldingen binnen gekomen van eikenprocessierupsen. En dat is ook niet verwonderlijk, want het is nog vroeg. De overlast van de nesten begint doorgaans in mei. De piek van de meldingen laf afgelopen jaren in juni. Toch is de gemeente Breda juist nu al maatregelen aan het nemen om te zorgen dat de overlast tot een minimum kan worden beperkt.

Overlast

De overlast van de processierups is vaak groot. De haartjes van de rups zijn de grote boosdoener. Wie in aanraking komt met haartjes van de rupsen, kan last krijgt van ernstige jeuk, bultjes en/of een geïrriteerde huid. De haartjes worden verspreid door de wind, waardoor de haartjes veel inwoners bereiken.

Het tegengaan van de overlast is echter een grote uitdaging, omdat er nog veel onduidelijk is over wat goede manieren zijn om de overlast te voorkomen. Zo experimenteerde Breda in 2020 nog met de rupsenval. Rupsen zouden via de val in een zak moeten vallen, maar dat gebeurde niet. Dit jaar zet de gemeente met name in op het uitzetten van natuurlijke vijanden van de rups. Naast het plaatsen van vogelkasten voor vogels die de rupsen eten, worden ook zakjes met gaasvliegen en lieveheersbeestjes opgehangen op plekken waar de rupsen vaak voor overlast zorgen. De larven van de vliegen en lieveheersbeestjes eten de eitjes en jonge rupsen op.

Digitale kaart

Wanneer de nesten van de rupsen volgroeid zijn, zet de gemeente weer vol in op het wegzuigen van de nesten. De gemeente houdt een digitale kaart bij waarop te zien is in welke gebieden de processierupsen gespot zijn. Bredanaars kunnen nesten dus melden bij de gemeente. Het gaat dan wel enkel om de nesten in de straten en op andere openbare plekken. De gemeente verwijdert geen rupsen in het bos, dit valt onder de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer.