Nog steeds veel zorgen bij Bredase ondernemers en verenigingen: Torenhoge energieprijzen groot probleem

BREDA - Door de torenhoge energieprijzen staat bij veel ondernemers en verenigingen het water aan de lippen. De Bredase VVD ontvangt de laatste tijd steeds meer signalen van ondernemers die het zwaar hebben. Ook sportverenigingen in de stad gaan gebukt onder de hoge energieprijzen. De partij maakt zich zorgen en stelt vragen aan het college.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat honderdduizenden ondernemers het water aan de lippen staat. Veel (kleine) ondernemers zijn nog amper bekomen van de coronacrisis en worden nu geconfronteerd met snel stijgende prijzen van grondstoffen en vooral torenhoge energieprijzen. Iets waar de Bredase VVD zich zorgen over maakt. “Wij krijgen steeds meer signalen dat ook de ondernemers in Breda het zwaar hebben hiermee”, aldus de partij.

Maar niet alleen ondernemers hebben het erg zwaar. Ook sportverenigingen kunnen maar moeilijk het hoofd boven water houden. “Ons bereiken berichten van sportclubs die een energierekening hebben die wel 60 procent hoger is dan een jaar geleden, terwijl ook bij de sportverenigingen de begrotingen als gevolg van corona al lastig sluitend te krijgen zijn”, aldus VVD Breda.

De partij stelt daarom vragen aan het college. “Wij zijn benieuwd welke rol de gemeente kan spelen om Bredase ondernemers en verenigingen te helpen en of de gemeente klaar is voor de gevolgen van deze situatie. Zo vragen wij ons onder andere af of er ondernemers en/of verenigingen zijn die zich onlangs hebben gemeld bij de gemeente omdat ze in de financiële problemen komen. Ook willen wij weten of dit aantal de afgelopen weken is toegenomen.”