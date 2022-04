Veiligheidsbeeld in Breda verschoven door corona: minder inbraken, maar meer cybercrime

BREDA - Veiligheid is een belangrijk thema in Breda. Daarom brengt de gemeente jaarlijks de veiligheidssituatie in de stad in kaart. Afgelopen jaar is het veiligheidsbeeld door de coronacrisis flink verschoven. Zo waren er minder woninginbraken en zakkenrollerijen, maar steeg het aantal cybercrime-zaken juist.

De coronacrisis heeft tot verschuivingen in het veiligheidsbeeld geleid. In 2021 namen verschillende ‘klassieke vormen’ van criminaliteit, zoals woninginbraak en zakkenrollerij, af. Hiervoor was dan ook minder gelegenheid; inwoners waren vaker thuis en winkels en horeca waren (deels) gesloten. De meestvoorkomende vorm van criminaliteit was in 2021, net zoals in 2020, cybercrime.

Overlast

Vanaf het begin van de coronacrisis kwamen bij de politie meer meldingen binnen van overlast dan in de jaren ervoor. Het gaat daarbij om overlast door jeugd, buren of personen met verward gedrag. Vanaf het najaar is de overlast gedaald, maar dit aantal blijft wel hoger dan in voorgaande jaren. Volgens de bewonerspeiling is de toename van deze overlast minder groot. Bij de ervaren overlast is de invloed van de coronacrisis dus niet of veel minder zichtbaar. Mogelijk droegen de ingezette versoepelingen vanaf het najaar van 2021 hieraan bij.

Versoepelingen

In het eerste kwartaal van 2022 lijken de versoepelingen van de maatregelen ook van invloed op de cijfers. Zo nemen de overlastincidenten door jeugd, buren of personen met verward gedrag af. Het aantal misdrijven zakkenrollerij en woninginbraken stijgt weer. De gemeente verwacht dat dit effect de komende maanden te zien blijft in de cijfers.