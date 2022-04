Dit is er in Breda te doen tijdens het lange Paasweekend

BREDA - Nog geen idee wat jij aankomende paasdagen gaat doen? Dan is de keuze groot. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn wordt er in Breda weer van alles georganiseerd tijdens Pasen. Van zwemloop bij De Wisselaar tot een gezellige paasmarkt, en natuurlijk de XXL kermis!

Eindelijk mogen er weer evenementen georganiseerd worden! En daar wordt in Breda gretig gebruik van gemaakt. Tijdens de paasdagen hoeven Bredanaars zich niet te vervelen. Door heel de stad heen zijn er volop activiteiten georganiseerd. Hieronder een kleine greep uit de evenementen:

POBparade

Op paaszondag 17 en paasmaandag 18 april 2022 vindt er een POBparade Light plaats in het centrum van Breda. Door de nasleep van de corona-pandemie zal het dit jaar een POBparade in afgeslankte vorm zijn, met in totaal 15 optredende bands en acts verdeeld over 6 verschillende locaties. Lees hier meer.

Zwemloop

Op zondag 17 April 2022 wordt in en rondom zwembad De wisselaar te Breda de Zwemloop Breda georganiseerd. Deze zwemloop maakt deel uit van het Zwemloopcircuit en vindt plaats in een 50 meter binnenbad.

Voorjaarskermis XXL

Breda heeft een nieuwe voorjaarskermis. Sinds vorige week vrijdag staat de voorjaarskermis XXL opgesteld. Die is niet zoals de najaarskermis in de binnenstad te vinden, maar staat bij Breepark. Ook tijdens de Paasdagen is de kermis geopend. Na Tweede Paasdag wordt de kermis weer afgebroken. De kermis is iedere dag open van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Princenhaags Kampioenschap Eierwerpen

Op tweede Paasdag, maandag 18 april a.s. vindt alweer het 10e Princenhaagse Kampioenschap Eierwerpen plaats op de markt van Princenhage! Daarbij strijden teams van 3 personen tegen elkaar om een prachtige beker en natuurlijk om de eer! Van 12.00 tot 14.00 uur strijden de kinderen uit groepen 6, 7 en 8. Van vanaf 14.00 tot circa 18.00 uur gaan de volwassenen de strijd met elkaar aan.

Paasmarkt Stadsgalerij

Op zondag en maandag vindt in de stadsgalerij Breda een Paasmarkt plaats met kleding en curiosa. De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Buiten Breda

Wil jij Pasen in Noord-Brabant, maar buiten Breda vieren? Ook dan zijn er natuurlijk ontelbaar veel plekken om heen te gaan, zoals Paaspop in Schijndel, de Vestingloop in Steenbergen, de grote Vlooienmarkt op Tweede Paasdag bij het Willem II stadion en de Kempenoptocht in Hapert. Voor alle evenementen in Brabant ga je naar visitbrabant.nl

Mis jij een evenement of activiteit in dit overzicht? Mail het naar info@bredavandaag.nl