Bredase cafés zijn klaar voor de bekerfinale

BREDA - Het is vandaag zo ver, de finale van de KNVB beker. Deze zal gaan tussen PSV en Ajax. Ook de Bredase kroegen zijn er klaar voor en zenden de wedstrijd dan ook live uit. Daarnaast is het een mooi moment om eens terug te kijken op het bekerseizoen van ons eigen NAC.

Zo wordt de wedstrijd live uitgezonden op een groot scherm bij Sportbar Dutch en na afloop is er een DJ aanwezig voor de nodige sfeer. Ook bij Studio Dependence wordt de wedstrijd op een groot scherm uitgezonden. Na de wedstrijd komen De Jongens van Je Weet Wel om verzoeknummers te spelen. De wedstrijd is ook op groot scherm te bekijken bij Boerke Verschuren. Hier is er vooraf al live-muziek.

NAC

Nu vandaag de finale van de KNVB beker wordt gespeeld is het ook een mooi moment om kort terug te blikken op het bekerseizoen van NAC. De Bredanaars hadden namelijk een zeer verdienstelijke bekerseizoen. Zo werd er in de eerste wedstrijd van het bekerseizoen na penalty’s gewonnen van VVV.

Na deze overwinning werd NAC gekoppeld aan FC Utrecht en wist het deze wedstrijd in blessuretijd met 3-2 te winnen. Hierna speelde de Bredase formatie tegen PEC Zwolle waar ze na een achterstand met 2-1 wisten te winnen.

Hierna was het helaas gedaan voor de Bredanaars, huidig finalist PSV bleek een maatje te groot. Toch kan NAC terugkijken op een zeer behoorlijk bekertoernooi dit seizoen.