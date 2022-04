Eerste dag POBparade groot succes

BREDA – De POBparade is in volle gang. Het tweedaagse evenement ging gisteren van start en ook vandaag is er nog een vol programma. “Het was om te zoenen, zo fijn.”

Dit paasweekend is de POBparade in de kroegen van Breda. De zondag was al een groot succes. “Het was vanaf de eerste nummers meteen volle bak”, vertelt projectcoördinator Herman Sibon. “Je merkt dat iedereen weer zin heeft in livemuziek, we hebben het zo gemist.” Volgens Sibon was de eerste dag van de parade een groot succes. “Het was supergezellig en de sfeer, die was als te zoenen, zo fijn.”

Afgeslankte editie

Het gratis evenement is dit jaar in een afgeslankte editie gegoten vanwege de nasleep van de coronapandemie. Volgens Sibon mag dat de pret niet drukken. “Iedereen is blij dat het weer mag. Zeker nu het kan zonder QR-code of het moeten opletten of je voldoende afstand houdt.” Het was volgens de projectcoördinator net zo gezellig als voorgaande edities. “Er zijn nu minder plekken en dus ook minder keus maar je kan nu langer genieten op één plek.”

Paasmaandag

Met een succesvolle eerste dag achter de rug, kijkt Sibon uit naar de tweede dag. “Ik hoop weer op kroegen vol genietende mensen. De bandjes zijn tof, maar als organisatie doe je het voor het publiek.” Voor vandaag hoopt hij op net zoveel liefhebbers van livemuziek als op de zondag. “Het is even afwachten wat de mensen gaan doen deze Tweede Paasdag. Misschien gaan ze wel naar het bos of dergelijke. Maar als gisteren een voorbode voor vandaag was, dan wordt het weer top.”

Dit jaar zijn er op de ‘light’ versie van de POBparade in totaal 15 optredende bands en acts verdeeld over 6 verschillende locaties te bezoeken. Sibon wil vandaag nog genieten van deze afgeslankte editie maar ondertussen denkt hij wel na over de volgende editie. “Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer als een normale editie organiseren, zoals vanouds.”