Weerbericht Breda: ‘Het wordt een zonnig Paasweekend’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor Goede Vrijdag, 15 april, en de komende dagen.



Een lagedrukgebied boven Centraal Scandinavië gaat het Paasweer in gunstige zin beïnvloeden. Zaterdag komt de kern van dit druksysteem boven Denemarken te liggen. De luchtdruk is laag over het zuiden van Europa. De wind krijgt daardoor een oostelijke component.



Verwachting voor vrijdag 15 april

De vroege ochtendmist is overgegaan in laaghangende bewolking. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en wordt het zonnig. Er staat een zwak windje van gemiddeld 2 Beaufort uit het noordoosten. De temperatuur loopt met zon op naar ongeveer 17 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 16 april

Het wordt een zonnige zaterdag. De aangevoerde lucht is droger dan op vrijdag. De wind waait matig uit het noordoosten. Gemiddeld met 3 of 4 Beaufort. Het kwik stijgt naar zo’n 16 graden.



Paaszondag 17 april

Gunstig weer om paaseieren te zoeken, een terras te bezoeken, voor een wandeling en diverse andere buitenactiviteiten. Er waait een oostenwind die matig van kracht is. De temperaturen komen uit op zo’n 17 graden. Het kan in de wind ietwat schraal aanvoelen. Een plekje uit de wind en in de zon heeft de voorkeur.



Paasmaandag 18 april

Opnieuw mogen we een zonovergoten dag verwachten. Wel komt er in de loop van de dag, op de nadering van een storing boven de Britse eilanden, dunne sluierbewolking vanuit het westen opzetten. Dat zal de Paaspret niet bederven. De wind is matig uit het oosten, gemiddeld 3 Beaufort. En het kwik loopt in de thermometer uit naar 18 graden.



Zo was het weer donderdag 14 april 2022

Maximumtemperatuur: 19,4 graden

Minimumtemperatuur: 7,8 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 15 april 2022 om 11:00 uur