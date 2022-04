De zalen van de Bavelse Tussenpauz worden gesloopt voor nieuwe winkelruimte van 1200 m2

BAVEL - Een flinke verandering in het centrum van Bavel. Bastiaansen Modestad gaat uitbreiden aan de Kerkstraat 10. Daarvoor zullen de twee zalen van de voormalige Tussenpauz gesloopt worden. Het pand aan de zijde van de Kerkstraat waar het voormalige café zat, zal worden behouden.

Bastiaansen Modestad in Bavel gaat uitbreiden. En omdat dit niet mogelijk is op de huidige locatie, wordt de winkel uitgebreid met een extra winkel aan de Kerkstraat 10. Op de locatie van café-zalencentrum de Tussenpauz zal een winkel worden gebouwd en er komt een café-lunchroom-restaurant.

Hemelsbreed zit er straks 50 meter tussen de twee locaties van Bastiaansen Modestad. De twee zalen die hoorden bij de Tussenpauz zullen worden gesloopt en hier wordt de winkel gebouwd. De nieuwbouw is circa 1.200 m2 groot en bestaat uit één bouwlaag. Het pand aan de zijde van de Kerkstraat waar het voormalige café zat zal worden behouden. Hierin wordt een café-lunchroom-restaurant gevestigd.

De gewenste ontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Bavel’, omdat de locatie de bestemming ‘horeca’ heeft. De gevraagde winkel is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Er is dan ook een verzoek bij de gemeente ingediend voor het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van de winkel en een horecagelegenheid. De omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan te mogen afwijken ligt als ontwerp ter inzage vanaf 8 april 2022. Een zienswijze indienen kan tot 20 mei.