Met een unieke LED wall laat BUas filmproductie en gametechnologie samenkomen

Bij Breda University of Applied Sciences (BUas) was deze week de lancering van de Extended Reality (XR) Stage. Hiermee is BUas één van de eerste hogescholen in Europa waar studenten met deze virtuele techniek werken. Een techniek waarin filmproductie en gametechnologie samenkomen.

De afgelopen jaren heeft deze techniek zich flink kunnen ontwikkelen en hierdoor zijn greenscreens overbodig geworden. Deze worden vervangen door enorme LED muren die van deze techniek gebruik maken. De special effects zien er hierdoor echter uit en er zit geen groene gloed meer overheen.

Opening LED muur

In het bijzijn van zo’n 100 nationale en internationale genodigden werd de enorme LED muur geopend door het College van Bestuur van BUas samen met partner ROE Visual. De techniek wordt inmiddels gebruikt door enkele professionele bedrijven waaronder Disney.