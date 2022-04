Twee verdachten aangehouden voor gijzelneming en mishandeling

BREDA - De politie heeft vannacht twee personen aangehouden die ervan verdacht worden een 33-jarige man uit Breda te hebben gegijzeld en mishandeld. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekende van elkaar en het ligt volgens de politie vermoedelijk in de relatiesfeer.

Het slachtoffer stapte in Breda bij de verdachten in de auto en ze reden naar een woning in de Heiningen in Bergen op Zoom. Daar werd hij vastgehouden en mishandeld. Het lukte het slachtoffer uiteindelijk om te ontsnappen en hij alarmeerde de politie. De politie arresteerde vervolgens rond 04:30 uur twee verdachten van 40 en 41 jaar net buiten de woning. Beide verdachten kwamen uit Bergen op Zoom. Bij de arrestatie nam politie onder meer een stroomstootwapen en mobiele telefoons in beslag. De verdachten zitten vast voor nader onderzoek.