Kabonk gaat toch door: ‘’Holy Moly, eindelijk het nieuws waar we op hoopten’’

BREDA - Kabonk maakte deze week bekend toch open te blijven. In eerdere berichtgeving werd nog aangegeven dat ze failliet waren en dat het doek helaas viel voor het speelpark. De leiding is uiteraard blij dat er toch een doorstart gemaakt kan worden.

Kabonk maakte deze week bekend toch open te blijven. ‘’Holy Moly, eindelijk het nieuws waar we zolang op gehoopt hebben... We blijven open’’, zo valt te lezen op hun Facebookpagina.

In eerdere berichtgeving werd nog aangegeven dat ze failliet waren en dat het doek helaas viel voor het speelpark. Ditzelfde gold voor het indoor-restaurant Pannenkoekwaus. Dit kwam hoofdzakelijk door de coronacrisis. Het faillisement van de vestigingen is nu dus van de baan. De leiding is dan ook zeer verheugd om dit mede te kunnen delen.

Acties

In mei komen er promo’s aan vanuit Kabonk. Zo zijn er ‘doe mee en win’ acties en ‘grootse verrassingen’. Hierover zullen ze binnenkort meer delen op hun sociale mediakanalen. Cadeaubonnen en 10 rittenkaart die eerder gekocht zijn, blijven geldig.

Over Kabonk

Kabonk is een kleurrijke speeltuin van ruim 3.300 vierkante meter met zeven verdiepingen vol speelplezier. Er zijn onder meer interactieve speeltoestellen. Kinderen kunnen bij Kabonk spelen, klimmen, klauteren, ontdekken en beleven. Hoe hoger je op de verdiepingen komt, hoe uitdagender de speeltoestellen worden. Kabonk is te vinden op Breepark.