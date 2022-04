Albert Brosens, zanger van het clublied van NAC, overleden

BREDA - Albert Brosens is overleden. Albert was in Breda vooral bekend als de zanger van het clublied van NAC.

Albert Brosens bracht in 1969 samen met componist Gaby Dirne het nummer 'Hé hé hé hé hup N.A.C' uit, wat uitgroeide tot het clublied van de Parel van het Zuiden. De hymne die iedere NAC-supporter uit het hoofd kent en voorafgaand aan de wedstrijden in het Rat Verlegh Stadion uit volle borst meezingt.

De Clubraad van NAC laat op Twitter weten dat Brosens afgelopen zondag is overleden. Brosens is 84 jaar is geworden.