Tweede editie LoveLife run Breda in aantocht: Al ruim 19.000 euro opgehaald

BREDA - Vanaf het Kasteelplein vertrekken op zondag 22 mei opnieuw zo’n 59 (ex-)oncologische patiënten, hun naasten en hun behandelaars om geld op te halen voor Fight Cancer. De deelnemers zijn verspreid over 25 teams. De run is in totaal 5 kilometer lang.

Afgelopen jaar vond de eerste editie plaats. “Dit was een geweldig evenement met een lach en een traan”, aldus de organisatie. Voor de editie van 2022 staan op 22 mei al deze enthousiastelingen opnieuw in de startblokken op het Kasteelplein in Breda. Zij vormen zelf een team van familie, vrienden en bekenden om zich heen om samen deze run te volbrengen. Ook hun behandelaars uit het Amphia ziekenhuis en revalidatiecentrum Revant rennen met de deelnemers mee. Centraal staat het werven van fondsen voor Fight cancer, die met deze fondsen via KWF Kankerbestrijding baanbrekend kankeronderzoek financiert.

De run is 5 kilometer lang. Iedere hardloper wordt uitgedaagd zoveel mogelijk donaties op te halen voor Fight Cancer. De opbrengst van de run gaat naar twee speciaal geselecteerde onderzoeken. Via de website hebben zich inmiddels 59 deelnemers aangemeld. Zij zijn verdeeld onder 25 teams. Tot nu toe is er al ruim 19.000 euro opgehaald.