Verdachte (18) dodelijk steekpartij blijft twee weken langer vast

BREDA - De 18-jarige gedetineerde die verdacht wordt van de dodelijk steekpartij die vrijdag plaatsvond bij Den Hey-Acker is vandaag voorgeleid. Hij zal 14 dagen langer worden vastgehouden, meldt het OM.

Vrijdagmiddag vond er een dodelijk steekincident plaats in jeugdgevangenis Den Hey-Acker aan de Galderseweg. De verdachte van die steekpartij is een 18-jarige gedetineerde uit Den Haag.

Het slachtoffer van de steekpartij was een 19-jarige gedetineerde uit Enschede. Ook iemand van 20 jaar raakte gewond. Dat was een gedetineerde uit Nijmegen. Zaterdag liet de politie weten dat dit slachtoffer nog in het ziekenhuis lag. Hoe het nu met die persoon gaat, is niet bekend.