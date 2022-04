Politie negeert vanaf vandaag meldingen van aanrijdingen in strijd voor een beter cao

BREDA - De politiebonden roepen hun leden op vanaf woensdag 20 april niet meer te reageren op meldingen van parkeeroverlast en aanrijdingen die slechts tot blikschade hebben geleid. Dit is de zesde verzwaring van het stapelprotest Van kwaad tot erger, gericht tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

Heb jij vandaag een aanrijding waarbij enkel blikschade is? Dan komt de politie niet meer ter plaatse. En dat geldt ook voor de meldingen van parkeeroverlast zonder spoed en/of directe gevaarzetting. Dat is onderdeel van de politieactie voor een beter cao. Recentelijk stopte de agenten al met het uitschrijven van bekeuringen voor kleine vergrijpen.

Actie

De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk ‘onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid’ van de kabinetten Rutte I tot en met III. “De Nederlandse politie wordt nu al jarenlang ondermijnd door gebrek aan inzetbare mensen, met als gevolg een structureel veel te hoge werk- en roosterdruk voor de huidige medewerkers. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten”, stelt de vakbond.

Op meldingen van parkeeroverlast of aanrijdingen die wel voor ernstige veiligheidsrisico’s zorgen of tot menselijke slachtoffers hebben geleid, wordt uiteraard nog wel werk gemaakt. “Het in alle omstandigheden verlenen van noodhulp is voor politiemensen immers een professionele en een morele verplichting.”