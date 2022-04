Met zes podia in de binnenstad pakt de Bredase horeca groots uit tijdens Koningsdag- en nacht

BREDA - De Bredase horeca pakt op Koningsnacht- en dag weer ouderwets groots uit. Er zullen in totaal op zes plekken in de binnenstad podia worden geplaatst, waar zowel tijdens Koningsdag als op Koningsdag een feestje zal worden gebouwd.

Het is drie jaar geleden dat de Bredase horeca in de binnenstad Koningsdag- en nacht konden vieren rondom diverse buitenpodia. Maar dit jaar keert het feest eindelijk weer terug, bevestigt René de Vos van Café de Huiskamer. En vanwege het grote succes van de editie van 2019 zijn er dit jaar niet vier, maar zes podia.

Net als in 2019 zullen er podia komen te staan bij de Haven tegen over de Vishal, op de Havermarkt, op het Kerkplein en in de St. Janstraat. “Vanwege het succes van 2019, is besloten om er nog twee podia aan toe te voegen. Die komen in de Vismarktstraat en in de Veemarktstraat te staan”, aldus De Vos. De podia zullen allemaal muziek draaien voor hun eigen doelgroep. “Op de Havermarkt zijn dat bijvoorbeeld DJ’s, terwijl op het Kerkplein van oudsher meer bandjes zullen staan. We zorgen op die manier voor voor ieder wat wils.” Tijdens Koningsnacht zal er tot 01.00 uur muziek zijn bij de podia. De volgende dag wordt het programma weer vroeg opgestart, en gaat het door tot 23.00 uur. “En daarna wordt het feestje natuurlijk nog verder gevierd in de cafés.”

Het grote oranjefeest in de binnenstad moest op zeer korte termijn worden geregeld. De KHN Breda heeft dan ook nauw samen gewerkt met de gemeente Breda om de organisatie rond te krijgen. “Er komt veel bij kijken. We zijn heel blij dat de gemeente echt met ons mee heeft gedacht en de vergunning toch nog heeft rond gekregen. Fantastisch dat we dit feest weer kunnen gaan vieren.”

Er zal nog een Facebook-evenement komen met meer informatie over de optredens en de locaties. Maar voor nu de is boodschap van De Vos duidelijk: “Kom Koningsdag en nacht vieren in de binnenstad, want het wordt een ouderwets groot feest!”