Gemeente Breda biedt (ex)dak- en thuislozen een betere kans op werk

BREDA - De gemeente Breda gaat (ex)dak- en thuislozen helpen bij een betere kans op een structurele baan. Deze pilot ‘Werken naar Vermogen’ is inmiddels aan de gang. “De eerste ervaringen zien er goed uit”, aldus wethouder Arjen van Drunen.

Het kan voor (ex)dak- en thuislozen erg lastig zijn om een baan te vinden. Dat merkt ook de gemeente Breda op. “Hoewel het in de huidige tijd voor veel mensen relatief makkelijk is om aan een baan te komen, ligt dat voor (ex) dak- en thuislozen vaak anders. Zeker bij een combinatie van problemen op verschillende terreinen, zoals financiën en huisvesting (dakloosheid), weten mensen vaak niet meer waar te beginnen. Ook het sterk negatieve label dat dak- en thuislozen ‘opgeplakt’ krijgen, speelt hierbij een rol.”

Daarom is de gemeente Breda gestart met de pilot ‘Werken naar Vermogen’. Het doel: (ex) dak- en thuislozen een betere kans op een structurele baan te bieden. De eerste kandidaten zijn inmiddels aan de slag. “Wat ik fijn vind is dat er een jobcoach is die mij het extra steuntje in de rug geeft. Ook weet ik dat de gemeente echt kijkt naar wat goed bij mij past en het mag op mijn tempo gaan”, aldus een enthousiaste kandidaat.

Werken naar Vermogen

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en de gemeente Breda hebben de handen ineen geslagen en zijn met de pilot ‘Werken naar Vermogen’ gestart. Binnen de pilot worden 15 mensen begeleid om stappen te zetten naar zinvolle duurzame participatie en het liefst (uiteindelijk) naar werk. Samen met de kandidaat wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn en waar ze vast lopen. Per persoon wordt bekeken wat het meest helpend kan zijn om de stap richting werk te maken. Het WerkgeversServicepunt West- Brabant bemiddelt de personen naar werk. De Linkerbaan (loopbaancoaching) is ingeschakeld om de kandidaten te begeleiden. Een loopbaancoach loopt het hele traject mee met de kandidaat, van gesprek met matcher en werkgeversadviseur en het uitzoeken wat iemand nodig heeft tot in het werk.