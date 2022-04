Boemeldonck maakt zich op voor carnaval met Pinksteren, bezoekers moeten tickets kopen

PRINSENBEEK - Op eerste Pinksterdag is het zo ver. Dan trekt de Grote Optocht door de Boemeldonckse straten. Voor inwoners van Prinsenbeek is die optocht gratis te bekijken. Maar bezoekers zullen een ticket moeten kopen, laat de BAK weten.

Prinsenbeek gaat tijdens de carnavalsoptocht met Pinksteren werken met ticketverkoop. Inwoners van het dorp kunnen de optocht gratis bekijken. Bewoners die aan de route wonen, hoeven daarvoor niets te doen. Wie in het buitengebied woont, krijgt op vertoon van ID-bewijs en een recent poststuk een bandje. Maar bezoekers moeten vooraf een ticket kopen. Hoe duur zo’n ticket precies wordt, is nog niet bekend. Het zal maximaal 5 euro per ticket worden, laat de BAK weten. De verkoop start begin mei. In totaal zullen er zo’n 32.000 tickets verkocht worden.

De BAK kiest voor ticketverkoop voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers. Zo wil de organisatie de toestroom in de hand houden en niet het risico lopen dat er straks honderdduizend bezoekers komen en het dorp vastloopt. “Dit gaat in nauwe afstemming en samenwerking met BUas (Breda University of Applied Sciences) en Fieldlab om alles in goede banen te leiden. Elk scenario wordt meegenomen, zodat de organisatie straks overal op voorbereid is.” Voor de kinderoptocht op zaterdag wordt er geen ticketsysteem gehanteerd.

Route

De Grote Optocht van Boemeldonck vindt plaats op zondag 5 juni. De optocht start op de Markt en vervolgens Kapelstraat, Molenstraat, Westerkim, Groenstraat, Middenweg, Haverdijk en Loopstraat. De start is om 13.00 uur op de Markt. Het parcours wordt voor een groot gedeelte afgezet met dranghekken. Vanaf 09.00 uur is het centrum van Prinsenbeek afgesloten voor al het verkeer.

De meeste A- en B wagens eindigen op de Markt in het centrum. Hier blijven zij tot dinsdag na pinksteren 11.11 uur staan. De prijsuitreiking is om 19.30 uur in de Drie Linden.