‘Door blunder van advocaat staat Rino van Ariba bijna op straat’

BAVEL - De kans is groot dat jongerenwerken Rino Driessen op zeer korte termijn afscheid moet nemen van zijn dagbesteding Ariba. De reden daarvoor een is een blunder van de advocaat van Driessen. Hij heeft geen verleningsverzoek ingediend, waardoor Rino het hoger beroep op dat op 11 mei dient hoogstwaarschijnlijk zal verliezen. Dat meldt Omroep Brabant.

Rino Driessen strijdt al jaren voor het behoud van zijn dagbesteding Ariba in Bavel. Hij richtte het op in 2013, en zou er mogen blijven zitten tot het terrein een herbestemming krijgt. Eerdere wethouders beloofden hem dat hij tot een half jaar voor de start van de werkzaamheden zou mogen blijven zitten. Maar die belofte werd niet waargemaakt. Al sinds 2018 is er een strijd tussen Rino en de gemeente, omdat de gemeente wil dat Driessen de plek verlaat. Uiteindelijk belandde de zaak bij de rechter. Eind 2021 kreeg Driessen van de rechter te horen dat hij nog minimaal tot mei 2022 mag blijven zitten. Maar door een blunder van zijn advocaat, lijkt een nieuwe verlenging er nu niet meer in te zetten.

Advocaat Carlo Welten had voor Driessen een verlengingsverzoek moeten indienen vóór 1 april, maar is daar te laat mee geweest. Daardoor zijn de kansen van Driessen voor het hoger beroep van 11 mei nu erg klein. Omroep Brabant meldt dat Welten na zijn blunder heeft besloten om ook meteen te stoppen als advocaat van Driessen.

Donderdag krijgt Driessen nog een kans om de gemeenteraad te overtuigen om hem een verlenging te geven. Dan heeft hij spreektijd in de raadvergadering.