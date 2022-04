Breda Barst pakt voor 25-jarig bestaan uit met extra festivaldag op vrijdag

BREDA - De organisatie van Breda Barst maakt vandaag de eerste drie namen van het 25-jarig jubileumprogramma bekend. Bazart (BE), Jett Rebel en Selah Sue (BE) verzorgen op een speciale extra vrijdagavond op 16 september de aftrap van een groots verjaardagsfeest. In tegenstelling tot de rest van het festival is de vrijdagavond niet gratis toegankelijk, maar wordt er gewerkt met ticketverkoop.

Eindelijk gaat Breda Barst haar 25e verjaardag kunnen vieren. En om dat te doen, pakt de organisatie groots uit. Breda Barst zal namelijk niet twee, maar drie dagen zijn. Op vrijdagavond vindt de Barst B’day Bash plaats. Die extra avond is echter niet gratis toegankelijk. Kaarten kosten 25 euro.

"De extra vrijdagavond is voor ons wel spannend", legt voorzitter Jurgen Blommaert uit. "We willen laagdrempelig en toegankelijk blijven, maar ook een keer goed uitpakken, met acts die normaal op Pinkpop of Werchter staan. Met dit programma zien wij dat helemaal zitten en € 1 voor ieder jaar Barst leek ons een mooie symbolische prijs. Zo hopen we een prima balans gevonden te hebben.” Op deze speciale extra avond zullen Bazart, Jett Rebel en Selah Sue spelen. "De eerste 1.000 kaarten bieden we aan voor 25 euro. Daarna zijn de kaarten verkrijgbaar voor 30 euro." Ook op zaterdag en zondag kunnen Bredanaars een 'verjaarsdagwaardig' programma verwachten van Breda Barst. Die programmering wordt later bekend gemaakt. De zaterdag en zondag blijven gratis toegankelijk.

Over Breda Barst

Popfestival Breda Barst begon op 24 juni 1995 op het terrein van de Chassé-kazerne. Negen bands, waarvan vijf uit de regio, speelden voor zo'n 2000 betalende bezoekers. In 1999 verhuisde het festival naar het Valkenberg Park en schrapte de entreeprijs. Inmiddels is Breda Barst een begrip met jaarlijks ruim 50 acts op 4 podia.

Kaartverkoop voor Barst B’day Bash start op vrijdag 22 april om 10.00 uur via bredabarst.nl.